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НХЛ. Тампа проиграла Колорадо, Нью-Джерси разобрался с Сент-Луисом
Результаты матчей дня в НХЛ
Бостон – Каролина – 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
Баффало – Коламбус – 3:4 (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)
Монреаль – Вашингтон – 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Оттава – Питтсбург – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Сент-Луис – Нью-Джерси – 4:7 (1:2, 2:0, 1:5)
Калгари – Торонто – 5:2 (0:0, 4:1, 1:1)
Колорадо – Тампа-Бэй – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
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