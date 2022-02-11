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НХЛ. Тампа проиграла Колорадо, Нью-Джерси разобрался с Сент-Луисом

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Тампа проиграла Колорадо, Нью-Джерси разобрался с Сент-Луисом

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Бостон – Каролина – 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Баффало – Коламбус – 3:4 (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)

Монреаль – Вашингтон – 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Оттава – Питтсбург – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Сент-Луис – Нью-Джерси – 4:7 (1:2, 2:0, 1:5)

Калгари – Торонто – 5:2 (0:0, 4:1, 1:1)

Колорадо – Тампа-Бэй – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Джерси Дэвилз
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