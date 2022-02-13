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НХЛ. Ванкувер побеждает Торонто, Нэшвилл уступает Виннипегу
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 12 на 13 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Ванкувер" – "Торонто"
3 – 2 (2-0; 1-2; 0-0)
"Нэшвилл" – "Виннипег"
2 – 5 (2-1; 0-1; 0-3)
"Миннесота" – "Королина"
3 – 2 (0-0; 1-0; 2-2)
"Сент-Луис" – "Чикаго"
5 – 1 (2-0; 1-1; 2-0)
"Калгари" – "Айлендерс"
5 – 2 (2-1; 1-1; 2-0)
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