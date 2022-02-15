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НХЛ. Результативные победы Торонто и Миннесоты

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Результативные победы Торонто и Миннесоты

Новина українською

Миннесота – Детройт – 7:4 (2:2, 2:0, 3:2)

Виннипег – Чикаго – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Сиэтл – Торонто – 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)

Сан-Хосе – Эдмонтон – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

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В статье: НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Миннесота Уайлд
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