Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Результативные победы Торонто и Миннесоты
Результаты матчей дня в НХЛ
Миннесота – Детройт – 7:4 (2:2, 2:0, 3:2)
Виннипег – Чикаго – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Сиэтл – Торонто – 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)
Сан-Хосе – Эдмонтон – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Судья послушал. В Мексике особо честный игрок исправил цвет карточки арбитра для своего оппонента
- Бонек: Сборную Украины тренировал Тассотти, а Шевченко был, скорее, пиарщиком
- Советуют вернуться в Италию. Де Дзерби может покинуть Украину из-за угрозы войны
- Сборная Финляндии по хоккею ожидаемо победила Латвию
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...