Сокол в серии буллитов переиграл БСФК

15 февраля в Броварах местный "БСФК" не смог обыграть киевский "Сокол".

15 февраля. Бровары.

"БСФК" (Бровары) – "Сокол" (Киев) – 4:5 Б (2:2, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Аутсайдер чемпионата принял вызов "Сокола" в игре на встречных курсах и дал киевлянам серьезный отпор. Хозяева были очень близки к созданию громкой сенсации.

Интрига держалась до последних секунд. В начале заключительного периода "БСФК" вел в 2 шайбы, но не справился с давлением на свои ворота. Форварды "Сокола" Андрей Смирнов и Александр Павленко перевели игру в овертайм, а контрольный "выстрел" киевлянам удался в серии послематчевых буллитов.

16 февраля команды проведут повторную очную встречу в рамках УХЛ в Броварах.