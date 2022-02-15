Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сокол в серии буллитов переиграл БСФК
Интрига была до последних секунд
фото - УХЛ
15 февраля в Броварах местный "БСФК" не смог обыграть киевский "Сокол".
15 февраля. Бровары.
"БСФК" (Бровары) – "Сокол" (Киев) – 4:5 Б (2:2, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Аутсайдер чемпионата принял вызов "Сокола" в игре на встречных курсах и дал киевлянам серьезный отпор. Хозяева были очень близки к созданию громкой сенсации.
Интрига держалась до последних секунд. В начале заключительного периода "БСФК" вел в 2 шайбы, но не справился с давлением на свои ворота. Форварды "Сокола" Андрей Смирнов и Александр Павленко перевели игру в овертайм, а контрольный "выстрел" киевлянам удался в серии послематчевых буллитов.
16 февраля команды проведут повторную очную встречу в рамках УХЛ в Броварах.
Популярное сейчас
- Чего ждать от 1/8 финала ЛЧ? Превью матчей, победа Челси на ЧМ, ПСЖ - Реал, Интер - Ливерпуль
- Министр внутренних дел Украины: Возвращайтесь, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов
- Норвегия идет в отрыв, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Сборная Канады вышла в четвертьфинал Олимпиады
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО