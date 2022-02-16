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НХЛ. Тампа разбила Нью-Джерси, Вашингтон справился с Нэшвиллом

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Тампа разбила Нью-Джерси, Вашингтон справился с Нэшвиллом

фото - nhl.com

Новина українською

Рейнджерс – Бостон – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Питтсбург – Филадельфия – 5:4 (2:1, 0:3, 2:0, 1:0)

Оттава – Сент-Луис – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)

Баффало – Айлендерс – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Нэшвилл – Вашингтон – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Колорадо – Даллас – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Калгари – Коламбус – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Лос-Анджелес – Эдмонтон – 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
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