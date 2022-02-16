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НХЛ. Тампа разбила Нью-Джерси, Вашингтон справился с Нэшвиллом
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - nhl.com
Рейнджерс – Бостон – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Питтсбург – Филадельфия – 5:4 (2:1, 0:3, 2:0, 1:0)
Оттава – Сент-Луис – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)
Баффало – Айлендерс – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
Нэшвилл – Вашингтон – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Колорадо – Даллас – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Калгари – Коламбус – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Лос-Анджелес – Эдмонтон – 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)
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