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НХЛ. Вегас проиграл Колорадо, Калгари разбил Анахайм
Результаты матчей дня в НХЛ
Виннипег – Миннесота – 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)
Каролина – Флорида – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Калгари – Анахайм – 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
Вегас – Колорадо – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
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