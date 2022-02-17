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НХЛ. Вегас проиграл Колорадо, Калгари разбил Анахайм

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Вегас проиграл Колорадо, Калгари разбил Анахайм

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Виннипег – Миннесота – 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)

Каролина – Флорида – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Калгари – Анахайм – 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Вегас – Колорадо – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

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В статье: НХЛ Калгари Флеймз Вегас Голден Найтс
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