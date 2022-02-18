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НХЛ. Эдмонтон перестрелял Анахайм, успехи Вашингтона и Виннипега

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Эдмонтон перестрелял Анахайм, успехи Вашингтона и Виннипега

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Монреаль – Сент-Луис – 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Баффало – Оттава – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Торонто – Питтсбург – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Филадельфия – Вашингтон – 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Рейнджерс – Детройт – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

Айлендерс – Бостон – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Виннипег – Сиэтл – 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Чикаго – Коламбус – 4:7 (2:3, 1:1, 1:3)

Эдмонтон – Анахайм – 7:3 (1:2, 3:0, 3:1)

Сан-Хосе – Ванкувер – 4:5 (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Эдмонтон Ойлерз
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