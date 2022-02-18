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Мариуполь в напряженном матче обыграл Белый Барс

Хоккей
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Матч получился очень захватывающим

Мариуполь в напряженном матче обыграл Белый Барс

фото - ФХУ

Новина українською

18 февраля, в рамках 22-го тура хоккейной Суперлиги "Белый Барс" провел матч с "Мариуполем".

В первом периоде счёт открыли гости. Команды обменивались моментами, атакуя ворота друг друга. Вскоре "Мариуполь" усилиями Владислава Бойко удвоил преимущество. От подопечных Витера последовала ответная шайба её забросил Александр Костиков.

Во втором периоде "Белый Барс" сократил отрыв. "Мариуполь" снова реализовал момент и отличился в большинстве. Пятую шайбу "стальных чаек" забросил Александр Костиков.

В завершающей двадцатиминутке последовал покер от хозяев. Белоцерковцам удалось сократить отрыв до минимального благодаря голу Егора Семёнова, но "Мариуполь" сумел забросить шайбу и выиграть матч.

"Белый Барс" - "Мариуполь" 5:6 (0:3; 1:2; 4:1)

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В статье: ХК Белый барс (Белая Церковь) ХК Мариуполь
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