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НХЛ. Каролина побеждает Нэшвилл, Миннесота уступает Флориде

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Каролина побеждает Нэшвилл, Миннесота уступает Флориде

google.co.uk

UA-Футбол
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В ночь с 18 на 19 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Королина" – "Нэшвилл"

5 – 3 (1-0; 2-1; 2-2)

"Миннесота" – "Флорида"

2 – 6 (1-2; 0-1; 1-3)

"Чикаго" – "Даллас"

0 – 1 после Б (0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 1-2)

"Вегас" – "Лос-Анджелес"

3 – 4 после ОТ (2-1; 1-2; 0-0; 0-1)

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В статье: НХЛ
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