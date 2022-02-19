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НХЛ. Каролина побеждает Нэшвилл, Миннесота уступает Флориде
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 18 на 19 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Королина" – "Нэшвилл"
5 – 3 (1-0; 2-1; 2-2)
"Миннесота" – "Флорида"
2 – 6 (1-2; 0-1; 1-3)
"Чикаго" – "Даллас"
0 – 1 после Б (0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 1-2)
"Вегас" – "Лос-Анджелес"
3 – 4 после ОТ (2-1; 1-2; 0-0; 0-1)
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