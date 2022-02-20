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НХЛ. Оттава уступает Бостону в овертайме, Анахайм побеждает Ванкувер
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 19 на 20 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Оттава" – "Бостон"
2 – 3 после ОТ (0-0; 1-2; 1-0; 0-1)
"Торонто" – "Сент-Луис"
3 – 6 (1-2; 2-1; 0-3)
"Аризона" – "Лос-Анджелес"
3 – 5 (1-1; 2-1; 0-3)
"Ванкувер" – "Анахайм"
4 – 7 (0-3; 2-3; 2-1)
"Калгари" – "Сиэтл"
2 – 1 (1-1; 0-0; 1-0)
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