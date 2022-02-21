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НХЛ. Вегас справился с Сан-Хосе, Миннесота разбила Эдмонтон
Результаты матчей дня
Питтсбург – Каролина – 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Айлендерс – Монреаль – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Чикаго – Флорида – 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
Оттава – Рейнджерс – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Коламбус – Баффало – 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)
Аризона – Даллас – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Сан-Хосе – Вегас – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Эдмонтон – Миннесота – 3:7 (1:4, 1:2, 1:1)
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