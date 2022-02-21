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НХЛ. Вегас справился с Сан-Хосе, Миннесота разбила Эдмонтон

Хоккей
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Результаты матчей дня

НХЛ. Вегас справился с Сан-Хосе, Миннесота разбила Эдмонтон

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Питтсбург – Каролина – 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Айлендерс – Монреаль – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

Чикаго – Флорида – 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Оттава – Рейнджерс – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Коламбус – Баффало – 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

Аризона – Даллас – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Сан-Хосе – Вегас – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Эдмонтон – Миннесота – 3:7 (1:4, 1:2, 1:1)

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Эдмонтон Ойлерз
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