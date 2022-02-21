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Краматорск уверенно справился с Соколом в матче Суперлиги

Хоккей
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Гости были в ударе

Краматорск уверенно справился с Соколом в матче Суперлиги

Новина українською

21 февраля, в рамках 22-го тура хоккейной Суперлиги Париматч СК "Сокол" в Броварах принимал "Краматорск".

"Краматорск" сразу показал свой настрой увезти два очка из Броваров. Сходу активные атаки команды Олега Тимченко вылились в два гола. Первый период завершился со счетом 2:0 в пользу краматорчан.

На старте второго отрезка встречи Афанасьев мощным броском сделал преимущество своей команды еще более уверенным. А киевляне отличиться так и не смогли.

С заброшенной шайбы "Краматорск" начал и третий период. После четвертой пропущенной шайбы хозяева смогли размочить счет, причем дважды.

Однако, на большее у киевлян не хватило времени и сил.

СК "Сокол" - "Краматорск" 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

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В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Краматорск
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