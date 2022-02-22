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НХЛ. Монреаль обыграл Торонто, успехи Ванкувера и Бостона

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Монреаль обыграл Торонто, успехи Ванкувера и Бостона

фото - lastwordonsports.com

Новина українською

Бостон – Колорадо – 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Филадельфия – Каролина – 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Калгари – Виннипег – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Монреаль – Торонто – 5:2 (2:0, 3:0, 0:2)

Ванкувер – Сиэтл – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

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В статье: НХЛ Монреаль Канадиенс ХК Бостон Брюинз
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