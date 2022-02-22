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Украинского хоккеиста дисквалифицировали на год за расизм
Точка в скандальной истории
фото - hsl.com.ua
Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) официально объявил о годичной дисквалификации нападающего Кременчука и сборной Украины Андрея Денискина.
В сентябре 2021 года в концовке второго периода матча УХЛ против Донбасса (3:2) Денискин показал расистский жест в отношении хоккеиста Донбасса Джалена Смерека. Хоккеист имитировал поедание банана, за что незамедлительно был изгнан с площадки.
«Расистским жестам, комментариям или действиям абсолютно нет места в хоккее или где бы то ни было, если уж на то пошло. Действия Денискина совершенно неприемлемы и недопустимы», - заявил президент ИИХФ Люк Тардиф.
Стоит отметить, что от Федерации хоккея Украины Андрей Денискин получил дисквалификацию всего на три матча с возможностью выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации.
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