Украинского хоккеиста дисквалифицировали на год за расизм

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) официально объявил о годичной дисквалификации нападающего Кременчука и сборной Украины Андрея Денискина.

В сентябре 2021 года в концовке второго периода матча УХЛ против Донбасса (3:2) Денискин показал расистский жест в отношении хоккеиста Донбасса Джалена Смерека. Хоккеист имитировал поедание банана, за что незамедлительно был изгнан с площадки.

«Расистским жестам, комментариям или действиям абсолютно нет места в хоккее или где бы то ни было, если уж на то пошло. Действия Денискина совершенно неприемлемы и недопустимы», - заявил президент ИИХФ Люк Тардиф.

Стоит отметить, что от Федерации хоккея Украины Андрей Денискин получил дисквалификацию всего на три матча с возможностью выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации.