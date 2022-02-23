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НХЛ. Нэшвилл перестрелял Флориду, Айлендерс разобрались с Сиэтлом
Результаты матчей в НХЛ
фото - nhl.com
Филадельфия – Сент-Луис – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Коламбус – Торонто – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Флорида – Нэшвилл – 4:6 (1:1, 2:2, 1:3)
Оттава – Миннесота – 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Сиэтл – Айлендерс – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Анахайм – Сан-Хосе – 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:0)
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