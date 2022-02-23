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Альтаир добыл тяжелую победу в матче с Соколом
Гости сумели сократить отрыв, но одержать победу все же на смогли
фото - УХЛ
23 февраля, в рамках 25-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Альтаир" на своей площадке принимал СК "Сокол".
Матч хозяева начали активнее своих оппонентов, на седьмой минуте первого периода Буценко открыл счет во встрече.
На старте второго отрезка "Альтаир" словил кураж и сделал свое преимущество еще увереннее. Только после третьего пропущенного гола киевляне смогли размочить счет. Однако, "Альтаир" еще до конца периода смог вернуть разницу в три шайбы.
На экваторе третьего периода Иван Беляков и Антон Богацкий сократили отставание своей команды до минимальных 3:4. Под конец встречи киевляне сняли голкипера, чтобы разыграть лишнего игрока и сравнять счет, но пропустили в пустые ворота.
"Альтаир" - СК "Сокол" 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
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