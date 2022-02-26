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Хоккеист Гашек: НХЛ должна немедленно приостановить контракты всех русских игроков!
Правильная позиция
Фото: SenShot
Чешский экс-игрок НХЛ Доминик Гашек отреагировал в твиттере на заявления русского хоккеиста Овечкина:
"Что?! [Овечкин] Не только оправдыватель [агрессии], куриный помёт, но также и лгун! Каждый взрослый человек в Европе знает, что Путин безумный убийца, и что Россия развернула захватническую войну против свободной страны и её людей.
НХЛ должна немедленно приостановить контракты всех русских игроков! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но также и свою страну и её ценности и действия. Это факт. Если НХЛ этого не сделает, то разделит косвенную ответственность за убитых в Украине".
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