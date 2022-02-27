Гретцки призвал выгнать сборную россии с МЧМ-2022 по хоккею

Вероятно, главная легенда всего мирового хоккея Уэйн Гретцки, чьи предки в свое время выехали из Украины в Канаду, призвал изгнать россиян с молодежного чемпионата мира по хоккею.

Этот турнир должен пройти летом в канадском Эдмонтоне, где проживает многотысячная украинская диаспора.

"Я думаю, что международный хоккей должен сказать: "Мы не позволим им играть на МЧМ". Я думаю, что мы, канадцы, обязаны занять эту позицию, тем более, матчи будут проходить в Эдмонтоне. Мы желаем всем в Украине только добра, наши мысли и молитвы с ними" - заявил Гретцки в эфире телеканала TNT.

Ранее еще один легендарный хоккеист Доминик Гашек призвал клубы НХЛ выгнать российских игроков после вторжения в Украину.