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НХЛ приостанавливает соглашение с российской хоккейной лигой

Хоккей
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На россии смогут найти замену партнера в Беларуси

НХЛ приостанавливает соглашение с российской хоккейной лигой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Национальная хоккейная лига отправила официальное сообщение российской КХЛ о приостановке действия меморандума о взаимопонимании, разорвав связь между двумя турнирами. Это связано в связи с военной агрессией со стороны страны-наркомана в отношении Украины.

НХЛ также отправил письма во все клубы лиги, в которых указывается, что каждый из них должен разорвать любые отношения с КХЛ (прямые или непрямые), официальными представителями и агентами, которые продолжают базироваться на россии или ведут там бизнес, сообщает Daily Faceoff.

Это может повлиять на трансферы между двумя лигами, но у НХЛ остаётся право подписывать игроков из КХЛ, если они находились в статусе свободного агента.

Напомним, что ранее НХЛ разорвала все деловые контакты с орками и аннулировала контракт на показ матчей.

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В статье: НХЛ
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