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НХЛ приостанавливает соглашение с российской хоккейной лигой
На россии смогут найти замену партнера в Беларуси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная хоккейная лига отправила официальное сообщение российской КХЛ о приостановке действия меморандума о взаимопонимании, разорвав связь между двумя турнирами. Это связано в связи с военной агрессией со стороны страны-наркомана в отношении Украины.
НХЛ также отправил письма во все клубы лиги, в которых указывается, что каждый из них должен разорвать любые отношения с КХЛ (прямые или непрямые), официальными представителями и агентами, которые продолжают базироваться на россии или ведут там бизнес, сообщает Daily Faceoff.
Это может повлиять на трансферы между двумя лигами, но у НХЛ остаётся право подписывать игроков из КХЛ, если они находились в статусе свободного агента.
Напомним, что ранее НХЛ разорвала все деловые контакты с орками и аннулировала контракт на показ матчей.
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