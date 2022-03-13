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Форвард Чикаго Блэкхокс вышел на второе место по набранным очкам в истории клуба
Лучшим в истории клуба является Стэн Микита
Нападающий "Чикаго Блэкхоукс" Патрик Кейн вышел на второе место по очкам в истории клуба, набрав три балла во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Оттавой Сенаторз" (6:3).
33-летний форвард опередил по данному показателю Бобби Халла, на счету которого 1153 (604+549) балла за 1036 игр. Кейн заработал на данный момент 1156 (423+733) очков за 1085 встреч.
Также капитан "Чикаго" продлил свою результативную серию в текущем сезоне до шести матчей, в которых набрал 15 (3+12) баллов.
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