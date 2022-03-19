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НХЛ. Каролина в серии буллитов уступает Вашингтону, Оттава побеждает Филадельфию

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Каролина в серии буллитов уступает Вашингтону, Оттава побеждает Филадельфию

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В ночь с 18 на 19 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Вашингтон"

3 – 4 после Б (1-2; 2-0; 0-1; 0-0; 0-1)

"Оттава" – "Филадельфия"

3 – 1 (1-0; 0-1; 2-0)

"Виннипег" – "Бостон"

2 – 4 (0-0; 0-2; 2-2)

"Калгари" – "Баффало"

0 – 1 после ОТ (0-0; 0-0; 0-0; 0-1)

"Анахайм" – "Флорида"

0 – 3 (0-2; 0-1; 0-0)

"Сан-Хосе" – "Колорадо"

3 – 5 (0-2; 1-2; 2-1)

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В статье: НХЛ
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