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НХЛ. Каролина в серии буллитов уступает Вашингтону, Оттава побеждает Филадельфию
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 18 на 19 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Вашингтон"
3 – 4 после Б (1-2; 2-0; 0-1; 0-0; 0-1)
"Оттава" – "Филадельфия"
3 – 1 (1-0; 0-1; 2-0)
"Виннипег" – "Бостон"
2 – 4 (0-0; 0-2; 2-2)
"Калгари" – "Баффало"
0 – 1 после ОТ (0-0; 0-0; 0-0; 0-1)
"Анахайм" – "Флорида"
0 – 3 (0-2; 0-1; 0-0)
"Сан-Хосе" – "Колорадо"
3 – 5 (0-2; 1-2; 2-1)
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