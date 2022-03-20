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НХЛ. Оттава разгромила Монреаль, Тампа-Бэй минимально проигрывает Рейнджерс
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 19 на 20 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Оттава" – "Монреаль"
5 – 1 (1-1; 3-0; 1-0)
"Нэшвилл" – "Торонто"
6 – 3 (1-0; 2-1; 3-2)
"Тампа-Бэй" – "Рейнджерс"
1 – 2 (1-0; 0-1; 0-1)
"Ванкувер" – "Калгари"
2 – 5 (0-3; 0-1; 2-1)
"Сиэтл" – "Детройт"
4 – 2 (0-0; 0-2; 4-0)
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