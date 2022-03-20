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НХЛ. Оттава разгромила Монреаль, Тампа-Бэй минимально проигрывает Рейнджерс

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Оттава разгромила Монреаль, Тампа-Бэй минимально проигрывает Рейнджерс

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В ночь с 19 на 20 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Оттава" – "Монреаль"

5 – 1 (1-1; 3-0; 1-0)

"Нэшвилл" – "Торонто"

6 – 3 (1-0; 2-1; 3-2)

"Тампа-Бэй" – "Рейнджерс"

1 – 2 (1-0; 0-1; 0-1)

"Ванкувер" – "Калгари"

2 – 5 (0-3; 0-1; 2-1)

"Сиэтл" – "Детройт"

4 – 2 (0-0; 0-2; 4-0)

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В статье: НХЛ
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