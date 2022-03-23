Сокол объявил о том, что игроки молодежной команды успешно покинули страну и находятся в безопасности

Киевский хоккейный клуб "Сокол" официально заявил о том, что игроки молодежной команды 2006-го года рождения успешно выехали из страны и находятся в безопасных местах.

Всего в списке 21 юный хоккеист.

Клуб также выразил надежду, что война скоро закончится и игроки вернутся в свою команду.