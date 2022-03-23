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Сокол объявил о том, что игроки молодежной команды успешно покинули страну и находятся в безопасности
Ребята могут тренироваться.
фото - УХЛ
Киевский хоккейный клуб "Сокол" официально заявил о том, что игроки молодежной команды 2006-го года рождения успешно выехали из страны и находятся в безопасных местах.
Всего в списке 21 юный хоккеист.
Клуб также выразил надежду, что война скоро закончится и игроки вернутся в свою команду.
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