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Сокол объявил о том, что игроки молодежной команды успешно покинули страну и находятся в безопасности

Хоккей
(2 голосов)

Ребята могут тренироваться.

Сокол объявил о том, что игроки молодежной команды успешно покинули страну и находятся в безопасности

фото - УХЛ

UA-Футбол
Новина українською

Киевский хоккейный клуб "Сокол" официально заявил о том, что игроки молодежной команды 2006-го года рождения успешно выехали из страны и находятся в безопасных местах.

Всего в списке 21 юный хоккеист.

Клуб также выразил надежду, что война скоро закончится и игроки вернутся в свою команду.

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В статье: Сокол (Киев)
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