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НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Баффало, Коламбус в овертайме уступает Виннипегу
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 25 на 26 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Вашингтон"
3 – 4 после Б (1-1; 2-2; 0-0; 0-0; 1-2)
"Рейнджерс" – "Питтсбург"
5 – 1 (3-0; 1-0; 1-1)
"Виннипег" – "Коламбус"
4 – 3 после ОТ (2-1; 1-1; 0-1; 1-0)
"Калгари" – "Аризона"
4 – 2 (0-0; 3-1; 1-1)
"Колорадо" – "Филадельфия"
6 – 3 (4-1; 1-1; 1-1)
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