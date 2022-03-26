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НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Баффало, Коламбус в овертайме уступает Виннипегу

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Баффало, Коламбус в овертайме уступает Виннипегу

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В ночь с 25 на 26 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Вашингтон"

3 – 4 после Б (1-1; 2-2; 0-0; 0-0; 1-2)

"Рейнджерс" – "Питтсбург"

5 – 1 (3-0; 1-0; 1-1)

"Виннипег" – "Коламбус"

4 – 3 после ОТ (2-1; 1-1; 0-1; 1-0)

"Калгари" – "Аризона"

4 – 2 (0-0; 3-1; 1-1)

"Колорадо" – "Филадельфия"

6 – 3 (4-1; 1-1; 1-1)

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В статье: НХЛ
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