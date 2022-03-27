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НХЛ. Миннесота в овертайме побеждает Коламбус, Эдмонтон разгромно проигрывает Калгари
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 26 на 27 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Нью-Джерси"
4 – 3 (0-0; 1-2; 3-1)
"Даллас" – "Ванкувер"
1 – 4 (0-0; 1-1; 0-3)
"Монреаль" – "Торонто"
4 – 2 (0-1; 2-0; 2-1)
"Оттава" – "Флорида"
3 – 4 после Б (2-0; 1-2; 0-1; 0-0; 0-1)
"Миннесота" – "Коламбус"
3 – 2 после ОТ (1-0; 0-2; 1-0; 1-0)
"Сент-Луис" – "Каролина"
2 – 7 (0-1; 1-3; 1-3)
"Калгари" – "Эдмонтон"
9 – 5 (3-2; 3-3; 3-0)
"Лос-Анджелес" – "Сиэтл"
4 – 2 (1-0; 2-1; 1-1)
"Сан-Хосе" – "Анахайм"
4 – 1 (1-1; 1-1; 2-1)
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