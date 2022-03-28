Форвард Сокола рассказал, почему решил вступить в ряды теробороны

Форвард "Сокола" Дмитрий Нименко после начала российского вторжения не собирался возвращаться на лед.

– Признаться, я вообще не ожидал, что наша национальная команда в это время будет собираться. Был уверен, что чемпионат мира мы пропустим. Все переиграли как-то мгновенно. Вадим Шахрайчук позвонил мне за три или четыре дня до выезда в Мишкольц. По словам тренера, на выступлении команды на чемпионате мира настаивает государство. Поскольку я был в теробороне, до границы доехал быстро без происшествий. Добрались в Мукачево, а оттуда в Венгрию.

– Сейчас с оружием в руках Украину защищают много спортсменов. Но не все это афишируют.

– Я тоже не афишировал. Принял такое решение в первый день российского вторжения на нашу землю. Не мог смотреть на это спокойно, сидя дома. Потом только убедился, что поступил правильно. Смотришь, как обстреливают жилые дома, школы, детсады, больницы, как убивают мирных людей и понимаешь, что нужно давать отпор. Со стороны россии это просто грязь.