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НХЛ. Баффало минимально побеждает Нэшвилл, Сент-Луис в овертайме уступает Эдмонтону

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало минимально побеждает Нэшвилл, Сент-Луис в овертайме уступает Эдмонтону

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В ночь с 1 на 2 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Нэшвилл"

4 – 3 (3-3; 1-0; 0-0)

"Рейнджерс" – "Айлендерс"

0 – 3 (0-1; 0-1; 0-1)

"Тампа-Бэй" – "Чикаго"

5 – 2 (2-2; 2-0; 1-0)

"Детройт" – "Оттава"

2 – 5 (0-1; 1-0; 1-4)

"Эдмонтон" – "Сент-Луис"

6 – 5 после ОТ (4-1; 1-2; 0-2; 1-0)

"Сиэтл" – "Вегас"

2 – 5 (0-1; 0-2; 2-2)

"Аризона" – "Анахайм"

0 – 5 (0-3; 0-1; 0-1)

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В статье: НХЛ
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