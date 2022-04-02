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НХЛ. Баффало минимально побеждает Нэшвилл, Сент-Луис в овертайме уступает Эдмонтону
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 1 на 2 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Нэшвилл"
4 – 3 (3-3; 1-0; 0-0)
"Рейнджерс" – "Айлендерс"
0 – 3 (0-1; 0-1; 0-1)
"Тампа-Бэй" – "Чикаго"
5 – 2 (2-2; 2-0; 1-0)
"Детройт" – "Оттава"
2 – 5 (0-1; 1-0; 1-4)
"Эдмонтон" – "Сент-Луис"
6 – 5 после ОТ (4-1; 1-2; 0-2; 1-0)
"Сиэтл" – "Вегас"
2 – 5 (0-1; 0-2; 2-2)
"Аризона" – "Анахайм"
0 – 5 (0-3; 0-1; 0-1)
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