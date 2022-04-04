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Христич: Мне хотелось бы, чтобы в НХЛ не поддерживали сторону агрессора
Дмитрий заявил, что организация всегда стремится, чтобы в командах лиги играли лучшие
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский хоккеист Дмитрий Христич высказался о войне в Украине.
"Вейн Грецки поддерживает Украину. Мы связывались с ним. Не удалось поговорить по телефону, но мы переписывались. Он с Украиной.
Позиция НХЛ? Конечно, НХЛ – это компания, зарабатывающая деньги. Они будут стремиться забирать всех лучших. Мне хотелось бы, чтобы они не поддерживали сторону агрессора, какую бы страну они ни представляли. Мы все хотим наслаждаться этой игрой, смотреть хоккей самого высокого уровня. Но при этом главное, чтобы лига не поддерживала агрессию, страну агрессора и лидера агрессора", - сказал Христич.
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