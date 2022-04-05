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Игорь Мережко присоединился к сборной Украины в Мишкольце
Вскоре нашу команду пополнить ещё один игрок
23-летний защитник Игорь Мережко присоединился к сборной Украины на сборе в венгерском Мишкольце.
Напомним, что на сборе нашей национальной команды в венгерском Мишкольце сейчас работает 27 хоккеистов, являющихся представителями украинских клубов. На днях из обоймы из-за травмы выпал вратарь Семен Майко. До сих пор не может выбраться из оккупированного рашистами Херсона Евгений Ратушный.
Вслед за Мережком 8 апреля к сборной должен присоединиться нападающий Виталий Лялька, завершивший плей-офф чемпионата Словакии вместе с клубом "Прешов".
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