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Сборная Украины с разгромным счётом обыграла Брезно в рамках подготовки к ЧМ

Хоккей
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Украинцы показали феноменальную реализацию

Сборная Украины с разгромным счётом обыграла Брезно в рамках подготовки к ЧМ

фото - uhl.ua

Новина українською

Сборная Украины по хоккею, в рамках подготовки к чемпионату мира в Дивизионе 1B провела контрольный матч в Венгрии.

Наша сборная провела отличный и результативный матч. Со счетом 8:0 она обыграла команду первой словацкой лиги Брезно.

Сборная Украины – Брезно 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

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В статье: сборная Украины по хоккею
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