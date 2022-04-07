Сборная Украины с разгромным счётом обыграла Брезно в рамках подготовки к ЧМ

Сборная Украины по хоккею, в рамках подготовки к чемпионату мира в Дивизионе 1B провела контрольный матч в Венгрии.

Наша сборная провела отличный и результативный матч. Со счетом 8:0 она обыграла команду первой словацкой лиги Брезно.

Сборная Украины – Брезно 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)