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НХЛ. Бостон в овертайме побеждает Тампу-Бэй, Каролина уступает Айлендерс
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 8 на 9 апреля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Айлендерс"
1 – 2 (0-0; 0-1; 1-1)
"Тампа-Бэй" – "Бостон"
1 – 2 после ОТ (0-0; 1-1; 0-0; 0-1)
"Флорида" – "Баффало"
4 – 3 (1-3; 2-0; 1-0)
"Виннипег" – "Колорадо"
4 – 5 после ОТ (2-1; 0-2; 2-1; 0-1)
"Сент-Луис" – "Миннесота"
4 – 3 после ОТ (1-1; 0-1; 2-1; 1-0)
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