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НХЛ. Бостон в овертайме побеждает Тампу-Бэй, Каролина уступает Айлендерс

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон в овертайме побеждает Тампу-Бэй, Каролина уступает Айлендерс

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UA-Футбол
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В ночь с 8 на 9 апреля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Айлендерс"

1 – 2 (0-0; 0-1; 1-1)

"Тампа-Бэй" – "Бостон"

1 – 2 после ОТ (0-0; 1-1; 0-0; 0-1)

"Флорида" – "Баффало"

4 – 3 (1-3; 2-0; 1-0)

"Виннипег" – "Колорадо"

4 – 5 после ОТ (2-1; 0-2; 2-1; 0-1)

"Сент-Луис" – "Миннесота"

4 – 3 после ОТ (1-1; 0-1; 2-1; 1-0)

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В статье: НХЛ
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