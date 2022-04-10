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НХЛ. Сент-Луис разгромили Айлендерс, поражение Нэшвилл и Сиэтл
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 9 на 10 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Нэшвилл" – "Флорида"
1 – 4 (1-1; 0-1; 0-2)
"Детройт" – "Коламбус"
4 – 5 после ОТ (0-1; 2-1; 2-2; 0-1)
"Рейнджерс" – "Оттава"
5 – 1 (1-1; 3-0; 1-0)
"Сиэтл" – "Калгари"
1 – 4 (1-2; 0-1; 0-1)
"Торонто" – "Монреаль"
3 – 2 (2-0; 1-2; 0-0)
"Филадельфия" – "Анахайм"
3 – 5 (2-0; 0-3; 1-2)
"Сент-Лиус" – "Айлендерс"
6 – 1 (2-0; 4-1; 0-0)
"Вегас" – "Аризона"
6 – 1 (2-1; 1-0; 3-0)
"Ванкувер" – "Сан-Хосе"
4 – 2 (1-1; 1-1; 2-0)
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