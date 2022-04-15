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В возрасте 65 лет ушел из жизни обладатель Кубка Стэнли
Ранее у него диагностировали рак легких
15 апреля, в возрасте 65 лет ушёл из жизни член Зала хоккейной славы, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Айлендерс" Майк Босси. Об этом пишет североамериканский журналист Рено Лавуа.
В октябре прошлого года Босси заявил, что у него диагностирован рак лёгких.
Босси помог "Айлендерс" выиграть Кубок Стэнли четыре раза подряд — с 1980 по 1983 год. Канадец забросил 573 шайбы, суммарно набрав 1126 (573+553) очков за 10 сезонов.
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