  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. В возрасте 65 лет ушел из жизни обладатель Кубка Стэнли
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В возрасте 65 лет ушел из жизни обладатель Кубка Стэнли

Хоккей
(1 голосов)

Ранее у него диагностировали рак легких

В возрасте 65 лет ушел из жизни обладатель Кубка Стэнли

Новина українською

15 апреля, в возрасте 65 лет ушёл из жизни член Зала хоккейной славы, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Айлендерс" Майк Босси. Об этом пишет североамериканский журналист Рено Лавуа.

В октябре прошлого года Босси заявил, что у него диагностирован рак лёгких.

Босси помог "Айлендерс" выиграть Кубок Стэнли четыре раза подряд — с 1980 по 1983 год. Канадец забросил 573 шайбы, суммарно набрав 1126 (573+553) очков за 10 сезонов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Босси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...