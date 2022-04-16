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НХЛ. Монреаль проигрывает Айлендерс, Флорида разгромила Виннипег
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 15 на 16 апреля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Монреаль" – "Айлендерс"
0 – 3 (0-0; 0-0; 0-3)
"Флорида" – "Виннипег"
6 – 1 (2-0; 2-0; 2-1)
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