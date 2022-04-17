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НХЛ. Оттава в овертайме проигрывает Виннипегу, Калгари разгромили Аризону
Результаты матчей тура НХЛ
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В ночь с 16 на 17 апреля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Филадельфия"
4 – 3 (0-2; 4-1; 0-0)
"Монреаль" – "Вашингтон"
4 – 8 (0-1; 2-3; 2-4)
"Оттава" – "Торонто"
4 – 5 после ОТ (2-0; 1-3; 1-1; 0-1)
"Тампа-Бей" – "Виннипег"
7 – 4 (2-2; 2-2; 3-0)
"Даллас" – "Сан-Хосе"
2 – 1 (1-0; 1-1; 0-0)
"Колорадо" – "Каролина"
7 – 4 (2-0; 3-3; 2-1)
"Калгари" – "Аризона"
9 – 1 (0-1; 6-0; 3-0)
"Сиэтл" – "Нью-Джерси"
4 – 3 после Б (1-2; 2-0; 0-1; 0-0; 1-0)
"Лос-Анджелес" – "Коламбус"
2 – 1 (2-0; 0-1; 0-0)
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