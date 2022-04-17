  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Оттава в овертайме проигрывает Виннипегу, Калгари разгромили Аризону
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Оттава в овертайме проигрывает Виннипегу, Калгари разгромили Аризону

Хоккей
Обновлено
(1 голосов)

Результаты матчей тура НХЛ

НХЛ. Оттава в овертайме проигрывает Виннипегу, Калгари разгромили Аризону

google.co.uk

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 апреля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Филадельфия"

4 – 3 (0-2; 4-1; 0-0)

"Монреаль" – "Вашингтон"

4 – 8 (0-1; 2-3; 2-4)

"Оттава" – "Торонто"

4 – 5 после ОТ (2-0; 1-3; 1-1; 0-1)

"Тампа-Бей" – "Виннипег"

7 – 4 (2-2; 2-2; 3-0)

аллас" – "Сан-Хосе"

2 – 1 (1-0; 1-1; 0-0)

"Колорадо" – "Каролина"

7 – 4 (2-0; 3-3; 2-1)

"Калгари" – "Аризона"

9 – 1 (0-1; 6-0; 3-0)

"Сиэтл" – "Нью-Джерси"

4 – 3 после Б (1-2; 2-0; 0-1; 0-0; 1-0)

"Лос-Анджелес" – "Коламбус"

2 – 1 (2-0; 0-1; 0-0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...