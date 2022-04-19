  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сборная Украины забросила 11 шайб и одержала победу над Хорватией в товарищеском матче
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины забросила 11 шайб и одержала победу над Хорватией в товарищеском матче

Хоккей
Обновлено
(1 голосов)

Наша команда показала феноменальную реализацию

Сборная Украины забросила 11 шайб и одержала победу над Хорватией в товарищеском матче

Новина українською

19 апреля состоялся хоккейный товарищеский матч между сборной Украины и Хорватии. В этом сезоне наша команда не имеет себе равных, обыгрывая всех на своем пути. Не стали исключением и хорваты, зарекомендовавшие себя как крепкий середняк.

С первых минут игра была в одни ворота, после перерыва изменений не произошло и номинальные хозяева довели игру до разгромной победы.

Стоит отметить, что эта встреча стала уже шестой между этими командами, безусловным лидером является именно сборная Украины.

Товарищеский матч

Украина - Хорватия 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по хоккею
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...