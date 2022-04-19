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Сборная Украины забросила 11 шайб и одержала победу над Хорватией в товарищеском матче
Наша команда показала феноменальную реализацию
19 апреля состоялся хоккейный товарищеский матч между сборной Украины и Хорватии. В этом сезоне наша команда не имеет себе равных, обыгрывая всех на своем пути. Не стали исключением и хорваты, зарекомендовавшие себя как крепкий середняк.
С первых минут игра была в одни ворота, после перерыва изменений не произошло и номинальные хозяева довели игру до разгромной победы.
Стоит отметить, что эта встреча стала уже шестой между этими командами, безусловным лидером является именно сборная Украины.
Товарищеский матч
Украина - Хорватия 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)
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