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НХЛ. Коламбус в серии буллитов проигрывает Оттаве, Вашингтон побеждает Аризону
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 22 на 23 апреля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Коламбус" – "Оттава"
1 – 2 после Б (1-0; 0-0; 0-1; 0-0; 0-1)
"Миннесота" – "Сиэтл"
6 – 3 (1-2; 5-0; 0-1)
"Эдмонтон" – "Колорадо"
6 – 3 (0-1; 4-1; 2-1)
"Аризона" – "Вашингтон"
0 – 2 (0-1; 0-0; 0-1)
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