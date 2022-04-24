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НХЛ. Оттава побеждает Монреаль, Торонто минимально уступает Флориде

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Оттава побеждает Монреаль, Торонто минимально уступает Флориде

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UA-Футбол
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В ночь с 23 на 24 апреля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Оттава" – "Монреаль"

6 – 4 (1-1; 5-2; 0-1)

"Тампа-Бей" – "Нэшвилл"

6 – 2 (3-1; 1-1; 2-0)

"Флорида" – "Торонто"

3 – 2 после ОТ (0-2; 2-0; 0-0; 1-0)

"Даллас" – "Сиэтл"

3 – 2 (0-2; 3-0; 0-0)

"Сан-Хосе" – "Чикаго"

4 – 1 (1-0; 2-1; 1-0)

"Аризона" – "Сент-Луис"

4 – 5 после ОТ (1-3; 0-1; 3-0; 0-1)

"Калгари" – "Ванкувер"

6 – 3 (0-0; 2-1; 4-2)

"Лос-Анджелес" – "Анахайм"

4 – 2 (1-0; 1-2; 2-0)

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В статье: НХЛ
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