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НХЛ. Оттава побеждает Монреаль, Торонто минимально уступает Флориде
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 23 на 24 апреля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Оттава" – "Монреаль"
6 – 4 (1-1; 5-2; 0-1)
"Тампа-Бей" – "Нэшвилл"
6 – 2 (3-1; 1-1; 2-0)
"Флорида" – "Торонто"
3 – 2 после ОТ (0-2; 2-0; 0-0; 1-0)
"Даллас" – "Сиэтл"
3 – 2 (0-2; 3-0; 0-0)
"Сан-Хосе" – "Чикаго"
4 – 1 (1-0; 2-1; 1-0)
"Аризона" – "Сент-Луис"
4 – 5 после ОТ (1-3; 0-1; 3-0; 0-1)
"Калгари" – "Ванкувер"
6 – 3 (0-0; 2-1; 4-2)
"Лос-Анджелес" – "Анахайм"
4 – 2 (1-0; 1-2; 2-0)
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