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Сборная Украины U-18 выиграла второй матч на ЧМ: отыгрались против Италии с 0:2
Идём в лидерах группы
Фото: Федерація хокею України / Автор невідомий
Юношеская сборная Украины в эти дни выступает на Чемпионате мира по хоккею в дивизионе IB. С начала турнира наши ребята уже провели два матча.
После уверенной победы 6:1 над поляками на старте ЧМ во втором туре предстоял поединок против хозяев группы. Итальянцы к десятой минуте выигрывали 2:0, а после одной нашей шайбы снова вернули себе преимущество в два гола. Однако со второй минуты второго периода и до самого конца забрасывали только украинцы, завершив встречу красивой победой 6:3.
До конца ЧМ у подопечных Александра Бобкина ещё три матча. 28 апреля состоится встреча против Словении, 29-го - с венграми, а 1 мая - с австрийцами. В высший дивизион из шести участников секстета выйдет только победитель группы.
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