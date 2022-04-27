  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сборная Украины U-18 выиграла второй матч на ЧМ: отыгрались против Италии с 0:2
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины U-18 выиграла второй матч на ЧМ: отыгрались против Италии с 0:2

Хоккей
(1 голосов)

Идём в лидерах группы

Сборная Украины U-18 выиграла второй матч на ЧМ: отыгрались против Италии с 0:2

Фото: Федерація хокею України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Юношеская сборная Украины в эти дни выступает на Чемпионате мира по хоккею в дивизионе IB. С начала турнира наши ребята уже провели два матча.

После уверенной победы 6:1 над поляками на старте ЧМ во втором туре предстоял поединок против хозяев группы. Итальянцы к десятой минуте выигрывали 2:0, а после одной нашей шайбы снова вернули себе преимущество в два гола. Однако со второй минуты второго периода и до самого конца забрасывали только украинцы, завершив встречу красивой победой 6:3.

Читайте такжеIIHF отобрала у россии право принять ЧМ-2023 по хоккею

До конца ЧМ у подопечных Александра Бобкина ещё три матча. 28 апреля состоится встреча против Словении, 29-го - с венграми, а 1 мая - с австрийцами. В высший дивизион из шести участников секстета выйдет только победитель группы.

Сборная Украины U-18 выиграла второй матч на ЧМ: отыгрались против Италии с 0:2 - изображение 1

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...