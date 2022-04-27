Сборная Украины разгромила Сербию в матче чемпионата мира

В польском городе Тыхы с 27 апреля проходит чемпионат мира по хоккею 2022 года в Дивизионе IВ.

В турнире принимает участие сборная Украины. Украина встречалась с Сербией.

Наша команда разгромила соперников со счётом 7:0.

Напомним, что победитель соревнований завоюет право повыситься в классе до Дивизиона IA, а команда, которая займет последнее место, вылетит в Дивизион IIA.

27 апреля. ЧМ-2022

Украина - Сербия 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Шайбы: Пересунько 2, Пересунько 11, Мазур 24, Мазур 29, Нименко 34, Морозов 49, Лялька 51