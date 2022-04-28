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Сборная Украины сыграет с Польшей в матче чемпионата мира
Первый матч для нашей команды завершился успешно
фото - uhl.ua
28 апреля сборная Украины по хоккею проведет матч на чемпионате мира-2022 по хоккею в дивизионе 1B. Для нашей команды это будет второй матч, в котором она сыграет с Польшей.
Напомним, что в первой игре чемпионата украинская сборная одержала победу над Сербией.
Сам же чемпионат проходит в польском городе Тихи. Самая сильная команда выйдет в группу IA, а самая слабая сборная попадет в низший дивизион ІІА.
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