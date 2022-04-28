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Сборная Украины сыграет с Польшей в матче чемпионата мира

Хоккей
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Первый матч для нашей команды завершился успешно

Сборная Украины сыграет с Польшей в матче чемпионата мира

фото - uhl.ua

Новина українською

28 апреля сборная Украины по хоккею проведет матч на чемпионате мира-2022 по хоккею в дивизионе 1B. Для нашей команды это будет второй матч, в котором она сыграет с Польшей.

Напомним, что в первой игре чемпионата украинская сборная одержала победу над Сербией.

Сам же чемпионат проходит в польском городе Тихи. Самая сильная команда выйдет в группу IA, а самая слабая сборная попадет в низший дивизион ІІА.

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В статье: сборная Украины по хоккею
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