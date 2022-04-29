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Украина уступила Польше во втором матче на ЧМ

Хоккей
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Наши ребята хуже реализовывали буллиты

Украина уступила Польше во втором матче на ЧМ

Фото: Федерація хокею України / Автор невідомий

UA-Футбол
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Национальная сборная Украины в поединке второго тура ЧМ по хоккею в дивизионе ІВ проиграла полякам.

Соперник украинцев дважды выходил вперед усилиями Паса, однако Фадеев и Симчук возвращали "желто-синих" в игру и восстанавливали паритет на табло. Овертайм развязки не принес, а в серии буллитов лучше была "кадра", которая забросила дважды из четырех попыток. Среди украинцев из пяти бросков результативным стал только Благого.

После двух туров Украина с четырьмя очками занимает третью ступеньку в таблице среди пяти команд. Без потерь идет по дистанции Япония, с которой нашу команду ожидает поединок 30 апреля. В дивизион ІА по итогам группового этапа выходит только одна сборная.

ЧМ по хоккею. дивизион ІВ
Украина - Польша 2:2 / 1:2 после булитов
Шайбы: Фадеев 16 Симчук 45 - Пас 13 Пас 18

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