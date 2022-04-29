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Украина U-18 одержала третью победу в трех матчах на ЧМ

Хоккей
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Сегодня состоится решающий матч с венграми

Украина U-18 одержала третью победу в трех матчах на ЧМ

Фото: Федерація хокею України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Юношеская сборная Украины по хоккею среди игроков до 18 лет одержала третью победу в трех матчах на Чемпионате мира в дивизионе ІВ. Вчера украинские казаки справились со словенцами, забросив в их ворота пять шайб.

Первая треть игры завершилась без результативных бросков, во второй на две шайбы наших ребят соперник ответил только одной. Наконец, в третьем периоде "желто-синие" забросили еще трижды. Причем, две последние шайбы были уже в пустые ворота, когда словенцы решили спасать матч игрой без вратаря.

После трех туров Украина делит первую ступеньку с Венгрией - у обоих сборных по 9 баллов из 9 возможных. Сегодня в 17:00 состоится глазной матч между лидерами, который определит главного фаворита на повышение в классе. Напомним, что в дивизион ІА по итогам турнира выйдет только один участник из шести.

Чемпионат мира по хоккею U-18. Дивизион ІВ. 3-й тур
Украина U18 - Словения U18 51
Шайбы: Моисеев 23 Стецюра 29 Пазий 54, Ковальчук 58, Стецюра 60 - Рэп 26

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