Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина U-18 одержала третью победу в трех матчах на ЧМ
Сегодня состоится решающий матч с венграми
Фото: Федерація хокею України / Автор невідомий
Юношеская сборная Украины по хоккею среди игроков до 18 лет одержала третью победу в трех матчах на Чемпионате мира в дивизионе ІВ. Вчера украинские казаки справились со словенцами, забросив в их ворота пять шайб.
Первая треть игры завершилась без результативных бросков, во второй на две шайбы наших ребят соперник ответил только одной. Наконец, в третьем периоде "желто-синие" забросили еще трижды. Причем, две последние шайбы были уже в пустые ворота, когда словенцы решили спасать матч игрой без вратаря.
После трех туров Украина делит первую ступеньку с Венгрией - у обоих сборных по 9 баллов из 9 возможных. Сегодня в 17:00 состоится глазной матч между лидерами, который определит главного фаворита на повышение в классе. Напомним, что в дивизион ІА по итогам турнира выйдет только один участник из шести.
Чемпионат мира по хоккею U-18. Дивизион ІВ. 3-й тур
Украина U18 - Словения U18 51
Шайбы: Моисеев 23 Стецюра 29 Пазий 54, Ковальчук 58, Стецюра 60 - Рэп 26
Популярное сейчас
- россияне отводят войска от Мариуполя и перебрасывают их на Запорожскую область – Пентагон
- Яремчук: С эвакуацией родителей жены из Чернигова помог Ярмоленко
- 74% россиян поддерживают действия российских оккупационных войск в Украине - опрос
- IIHF отобрала у россии право принять ЧМ-2023 по хоккею
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям