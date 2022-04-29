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Сборная Украины по хоккею U-18 не сумела удержать преимущество в матче чемпионата мира с Венгрией
Немножко не хватило
29 апреля юношеская сборная Украины U-18 уступила Венгрии на чемпионате мира в Дивизионе 1B. Все началось с шайбы от Сидоренко во втором периоде, но уже после перерыва номинальные хозяева прибавили и сумели забросить две шайбы в ворота нашей команды.
Венгрия U-18 – Украина U-18 – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
В турнирной таблице Венгрия набрала 12 очков после 4 игр, а Украина расположилась на второй строчке, с девятьма очками в запасе.
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