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Сборная Украины по хоккею U-18 не сумела удержать преимущество в матче чемпионата мира с Венгрией

Хоккей
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Немножко не хватило

Сборная Украины по хоккею U-18 не сумела удержать преимущество в матче чемпионата мира с Венгрией

Новина українською

29 апреля юношеская сборная Украины U-18 уступила Венгрии на чемпионате мира в Дивизионе 1B. Все началось с шайбы от Сидоренко во втором периоде, но уже после перерыва номинальные хозяева прибавили и сумели забросить две шайбы в ворота нашей команды.

Венгрия U-18 – Украина U-18 – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

В турнирной таблице Венгрия набрала 12 очков после 4 игр, а Украина расположилась на второй строчке, с девятьма очками в запасе.

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В статье: Венгрия Женская сборная Украины по хоккею
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