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НХЛ. Баффало в овертайме побеждает Чикаго, Флорида разгромно уступает Монреалю

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало в овертайме побеждает Чикаго, Флорида разгромно уступает Монреалю

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В ночь с 29 на 30 апреля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Чикаго"

3 – 2 после ОТ (0-0; 0-1; 2-1; 1-0)

"Монреаль" – "Флорида"

10 – 2 (4-1; 4-0; 2-1)

"Нью-Джерси" – "Детройт"

3 – 5 (1-1; 1-1; 1-3)

"Питтсбург" – "Колламбус"

5 – 3 (3-0; 2-1; 0-2)

"Рейнджерс" – "Вашингтон"

3 – 2 (0-0; 2-2; 1-0)

"Торонто" – "Бостон"

5 – 2 (3-1; 0-0; 2-1)

"Филадельфия" – "Оттава"

2 – 4 (1-0; 0-1; 1-3)

"Айлендерс" – "Тампа-Бэй"

4 – 6 (1-1; 2-0; 1-5)

"Виннипег" – "Калгари"

3 – 1 (1-1; 1-0; 1-0)

"Миннесота" – "Колорадо"

4 – 1 (2-0; 1-1; 1-0)

"Сент-Луис" – "Вегас"

4 – 7 (1-1; 2-2; 1-4)

"Даллас" – "Анахайм"

4 – 2 (0-1; 2-1; 2-0)

"Эдмонтон" – "Ванкувер"

3 – 2 после Б (0-1; 0-0; 2-1; 0-0; 1-0)

"Сиэтл" – "Сан-Хосе"

3 – 0 (2-0; 0-0; 1-0)

"Аризона" – "Нэшвилл"

5 – 4 (1-4; 2-0; 2-0)

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