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НХЛ. Баффало в овертайме побеждает Чикаго, Флорида разгромно уступает Монреалю
Результаты тура НХЛ
google.co.uk
В ночь с 29 на 30 апреля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Чикаго"
3 – 2 после ОТ (0-0; 0-1; 2-1; 1-0)
"Монреаль" – "Флорида"
10 – 2 (4-1; 4-0; 2-1)
"Нью-Джерси" – "Детройт"
3 – 5 (1-1; 1-1; 1-3)
"Питтсбург" – "Колламбус"
5 – 3 (3-0; 2-1; 0-2)
"Рейнджерс" – "Вашингтон"
3 – 2 (0-0; 2-2; 1-0)
"Торонто" – "Бостон"
5 – 2 (3-1; 0-0; 2-1)
"Филадельфия" – "Оттава"
2 – 4 (1-0; 0-1; 1-3)
"Айлендерс" – "Тампа-Бэй"
4 – 6 (1-1; 2-0; 1-5)
"Виннипег" – "Калгари"
3 – 1 (1-1; 1-0; 1-0)
"Миннесота" – "Колорадо"
4 – 1 (2-0; 1-1; 1-0)
"Сент-Луис" – "Вегас"
4 – 7 (1-1; 2-2; 1-4)
"Даллас" – "Анахайм"
4 – 2 (0-1; 2-1; 2-0)
"Эдмонтон" – "Ванкувер"
3 – 2 после Б (0-1; 0-0; 2-1; 0-0; 1-0)
"Сиэтл" – "Сан-Хосе"
3 – 0 (2-0; 0-0; 1-0)
"Аризона" – "Нэшвилл"
5 – 4 (1-4; 2-0; 2-0)
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