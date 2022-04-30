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Сборная Украины разгромно проиграла Японии на чемпионате мира по хоккею

Хоккей
(1 голосов)

Уже второе поражение на турнире

Сборная Украины разгромно проиграла Японии на чемпионате мира по хоккею

Фото: Оперативна Україна інфо

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины потерпела разгромное поражение в третьем матче Дивизиона 1 Группы В чемпионата мира по хоккею от сборной Японии со счетом 8:2. Ранее, в первом матче, украинцы разгромили Сербию со счетом 7:0, во втором – проиграли Польше по пенальти после ничьей 2:2 в основное время.

В группе со сборной Украины, помимо Японии, Сербии и Польши, также находится сборная Эстонии, матч с которой состоится 1 мая. На данный момент в группе лидирует сборная Японии с 9 очками. Вторые – поляки с 8 очками, третьи – Украина с 4 очками, четвертые – Эстония с 0 очков и пятые – Сербия с также 0 очков.

Команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам 4 матчей, получит право сыграть в группе А Дивизиона 1. Две сборные, победившие в группе А, получат право сыграть на следующем чемпионате мира по хоккею.

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В статье: сборная Украины по хоккею чемпионат мира по хоккею
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