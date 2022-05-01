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Сборная Украины U18 забросила Австрии 12 шайб в последнем матче на ЧМ
Побороться за повышение уже не получится
фото - ФХУ
Сборная Украины по хоккею U18, выступающая в дивизионе IB на чемпионате мира по хоккею U18, разгромила сборную Австрии со счетом 12:4. В первом периоде "желто-синие" отправили в ворота соперника четыре шайбы, во втором - пять, а в третьем - "скромные" три.
Эта победа позволила сборной Украины сравняться по очкам с Венгрией, однако за первую строчку наши ребята борьбу уже не ведут. При равенстве очков смотрятся результаты личных встреч, а Украина в предыдущем туре Венгрии уступила. Поэтому, даже если венгры сегодня проиграют Италии, потеснить их не удастся.
Добавим, что повышается в классе только победитель группы. Таким образом, Украина еще на год остается в дивизионе IB среди 18-летних. С другой стороны, наши ребята завершают турнир в статусе самой результативной команды: за 5 матчей подопечные Благого отправили в ворота соперников 30 шайб. У венгров, например, только 14.
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