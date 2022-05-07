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НХЛ. Плей-офф. Эдмонтон разгромил Лос-Анджелес, Каролина проиграла Бостону

Хоккей
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Результаты тура плей-офф НХЛ

НХЛ. Плей-офф. Эдмонтон разгромил Лос-Анджелес, Каролина проиграла Бостону

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В ночь с 6 на 7 мая состоялись матчи 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Каролина"

4 – 2 (1-1; 2-0; 1-1)

"Тампа-Бей" – "Торонто"

2 – 5 (0-2; 1-1; 1-2)

"Сент-Луис" – "Миннесота"

1 – 5 (0-2; 0-1; 1-2)

"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон"

2 – 8 (0-2; 2-3; 0-3)

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В статье: НХЛ
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