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НХЛ. Плей-офф. Эдмонтон разгромил Лос-Анджелес, Каролина проиграла Бостону
Результаты тура плей-офф НХЛ
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В ночь с 6 на 7 мая состоялись матчи 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Каролина"
4 – 2 (1-1; 2-0; 1-1)
"Тампа-Бей" – "Торонто"
2 – 5 (0-2; 1-1; 1-2)
"Сент-Луис" – "Миннесота"
1 – 5 (0-2; 0-1; 1-2)
"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон"
2 – 8 (0-2; 2-3; 0-3)
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