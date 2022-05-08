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НХЛ. Плей-офф. Питтсбург побеждает Рейнджерс, Калгари уступает Даллас
Результаты матчей 1/8 финала
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В ночь с 7 на 8 мая состоялись матчи 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Питтсбург" – "Рейнджерс"
7 – 4 (4-1; 0-3; 3-0)
"Даллас" – "Калгари"
4 – 2 (1-1; 1-1; 2-0)
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