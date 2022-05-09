Зубко: ФХУ обсуждала возможность трудоустройства наших молодых хоккеистов в европейских топ-чемпионатах

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко рассказал о судьбах украинских клубов.

– Какой следующий шаг планирует сделать ФХУ в направлении развития национальной команды?

– Мы понимаем, что сейчас в Украине невозможно проводить внутренний чемпионат и оставлять игроков на 4-5 месяцев без льда также проблема. Именно поэтому мы рассматриваем проведение долгосрочного централизованного тренинг-кемпа для 50-60 кандидатов в сборную Украины в Европе. Мы не дадим игрокам длинную паузу без льда и тренировочного процесса.

Национальная сборная Украины была для нас и остается в приоритете! Поэтому для формирования главной команды страны в текущем состоянии мы обязательно задействуем все международные паузы для подготовки и товарищеских матчей с рейтинговыми сборными по примеру юношеской команды, которая перед ЧМ-2022 получила большой опыт в товарищеской встрече со Швейцарией – хоккейной Топ-страной. То есть, к моменту восстановления национального первенства, мы будем идти по тому пути, который я озвучивал в первый месяц в должности президента ФХУ, а именно – максимальное обеспечение сборной со всех сторон!

Стоит добавить, что я доволен действиями тренерских штабов наших сборных команд, особенно команды U-18, не пропустившей в меньшинстве на ЧМ-2022 ни одной шайбы! И я вижу, как работает руководитель главной команды Вадим Шахрайчук. Есть ошибки? Конечно! Нужно дорабатывать? Нужно! Но у нас есть с Вадимом Валерьевичем неоднолетний контракт и мы продолжаем готовиться к нашей главной задаче: моя цель и всей украинской общественности – это возвращение Украины в элитный дивизион! Да, война изменила нашу жизнь, но не изменила наши планы!

– О чем удалось договориться с друзьями ИИХФ во время форумов?

– Учитывая, что игрокам до 18 лет нет запрета на пересечение границы, ФХУ обсуждала и продолжает искать возможность трудоустройства наших молодых хоккеистов в европейских топ-чемпионатах: Швейцарии, Финляндии и Чехии… Чтобы в виде помощи игрокам европейские команды давали нашим ребятам игровое время…

Кроме того, ведем переговоры практически со всеми европейскими лигами относительно того, чтобы профессиональные украинские хоккеисты на время не считались легионерами. Сегодня мы уже имеем представление о том, что группа наших сборников получит контракты в Европе и мы надеемся, что все игроки найдут себе работу.

– Георгий Юрьевич, актуальный вопрос по клубным итогам сезона-2021/22. Какие решения были приняты ФХУ по турнирам УХЛ, МХЛ, женского чемпионата Украины?

– Пока не буду анонсировать решение Совета Федерации хоккея Украины, но в ближайшее время информация по этим вопросам будет опубликована на официальных страницах на сайте и в соцсетях. Единственное, что могу добавить, это контракт с УХЛ продлен не будет! В дальнейшем федерация не намерена отдавать права на проведение соревнований ни одному субъекту.